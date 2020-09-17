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Çocuk pornosundan hüküm giyen Rum polis görevine geri döndü

Güney'de çocuk pornosundan hüküm giyen bir polisin görevine geri döndüğü belirtildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 15:21
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Çocuk pornosundan hüküm giyen Rum polis görevine geri döndü

Rum tarafında, çocuk pornosuyla ilgili ciddi bir davadan ötürü bu yılın başında 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir polisin, serbest kalmasının ardından işine geri döndüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, bunun Koronavirüsü pandemisiyle ilgili kısıtlamalardan kaynaklandığını, çünkü bahse konu polisin davasını inceleyecek olan disiplin kurulunun kurulmasının başarılamadığını yazdı.

Haberde, davayla ilgili disiplin incelemesinin şu an başladığı ve polisin halka temasta olmadığı bir göreve yerleştirildiği ifade edildi.

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