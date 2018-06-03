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Çocuklar polise taş attı, yangın çıkardı

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen bir grup çocuğun, önceki akşam Limasol’da polislere taş attığı ve yangın çıkardığı bildirildi.

03 Haziran 2018 Pazar 17:03
Çocuklar polise taş attı, yangın çıkardı

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen bir grup çocuğun, önceki akşam Limasol’da polislere taş attığı ve yangın çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, çocukların daha önce de taşkınlık yaptıklarını kaydederken, önceki akşam çıkan olaylarda bir polisin hafif yaralandığını yazdı.

Haberde, olay çıkaran çocukların gözaltına alındıkları ve üzerlerinde yapılan aramada, bıçak ve az miktarda uyuşturucu tespit edildiği kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta polisin düzenlediği operasyonda, ada içinde kullanımı yasak olan fişek ve bulunduğunu yazdı.

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