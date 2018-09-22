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Çocuklara uyuşturucu satsın diye senelerce tehdit etmişler

Limasol’da 28 yaşındaki bir gencin 6 yıldır, bir uyuşturucu çetesi tarafından, çocuklara uyuşturucu satması için çeşitli işkencelere ve tehditlere maruz kaldığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:32
Çocuklara uyuşturucu satsın diye senelerce tehdit etmişler

Politis gazetesi, gence çete tarafından psikolojik baskı yapıldığını; uyuşturucu satmazsa onu köpeklere atacaklarını ve köpeklerin onu parçalayacağını söylediklerini, birkaç defa köpeğe ısırttıklarını ve bunun gibi daha birçok işkenceye maruz kaldığını yazdı.

Gazete, gencin kurtulmaya çalıştığını, fakat başarılı olamadığını ve en sonunda cesaretini toplayarak polise başvurduğunu kaydetti.

Haberde, gencin polise verdiği ifadede inanılmaz şeyler söylediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 

ÇOCUĞUNUN YATAK ODASINDA HİNTKENEVİRİ YETİŞTİRDİ
Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Limasol’da sakin 40 yaşındaki bir Rum’un, çocuğunun yatak odasında hintkeneviri yetiştirdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
LimasolUyuşturucuTehditIşkenceGüney KıbrısHaber
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