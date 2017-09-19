Çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Güne Kıbrıs’ta bir ev ve araçta büyük miktarda gümrüksüz sigara ve tütüne el konulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin Lefkoşa’da dün gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 727 kutu (2.727x200) sigara ve bin 500 gram sarma sigara tütünü saptadığını yazdı.

Olayla ilgili “Kıbrıs” kökenli bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gazete, “Mağusa” bölgesinde de yapılan bir başka operasyonda, 45 karton (45x200) sigara ve 500 gram sarma sigara tütünü ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, olayla ilgili Bulgar kökenli bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Haberde, ele geçirilen tüm sigara ve tütünlerin KKTC’den alınmış olabileceği iddia edildi.,