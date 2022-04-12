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Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi

Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette naylon poşet içerisinde temizlikçi tarafından bulunan yeni doğmuş ölü bebeğin yapılan ilk incelemesinde ölü doğmuş olduğu tespit edildi.

12 Nisan 2022 Salı 11:20
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Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi

Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz gün Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette bulunan ölü bebeğin ön otopsisinin, bebeğin başka yerde ve ölü doğduğunu gösterdiğini yazdı.
Bebeği bulan temizlik görevlisi ise, söz konusu tuvaleti önceki gün temizlediği ve bebeğin orada olmadığı şeklinde ifade verirken, ilk tespitler ise bebeğin Afrika kökenli olmadığını gösterdi.
Gazete, Rum polisinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını, bebekten ise DNA örneği alınacağını aktardı.

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