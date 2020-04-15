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COVID-19'un Rum ekonomisine etkisi

Pandemi nedeniyle bir aydır ekonomik faaliyetlerde uygulanmakta olan kısıtlamanın Rum ekonomisine vurduğu darbenin gün geçtikçe daha net ortaya çıkmaya başladığı, bu darbenin boyutunun uluslararası örgütler ve ekonomistler tarafından rakamlarla ifade edilmeye başladığı bildirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:57
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COVID-19'un Rum ekonomisine etkisi

Pandemi nedeniyle bir aydır ekonomik faaliyetlerde uygulanmakta olan kısıtlamanın Rum ekonomisine vurduğu darbenin gün geçtikçe daha net ortaya çıkmaya başladığı, bu darbenin boyutunun uluslararası örgütler ve ekonomistler tarafından rakamlarla ifade edilmeye başladığı bildirildi.

Politis; “Büyük Resesyon… Sağlık Krizinin Ağır Etkisiyle İlgili Öngörüler” başlıklı haberinde, Uluslararası Para Fonu (IMF), Rum ekonomisinde 2020’de yüzde 6,5 resesyon, 2021’de ise yüzde 5.6’lık güçlü bir iyileşme öngördüğüne ancak öngörülen 5,6’lik iyileşmenin, 2020’deki gerilemeyi kapatmaya yetmeyeceğine dikkat çekti.

Habere göre Rum tarafında faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi, Luis Hristofidis imzasıyla yayımladığı analizde çok daha olumsuz bir senaryo çizerek, resesyonun yüzde 16,82’ye (3,7 milyar Euro) dayanabileceğine işaret etti.


TURİST GELİŞLERİNDE BEKLENEN DÜŞÜŞ EN İYİ İHTİMALLE YÜZDE 60
Alithia’ya göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, bu yıl ülkeye gelen turist sayısında en iyi ihtimalle yüzde 60 (bir milyon 500 bin kişi) düşüş olacağını, turizmde iyileşmenin ise önümüzdeki iki veya üç yılda beklendiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsGüney KıbrısEkonomiKoronavirüs
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