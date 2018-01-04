Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in KKTC’nin payına düşen MEB’den söz ederek yarattığı krizle hem Suudi Arabistan ziyaretini hem de sunumunu yaptığı seçim programını gölgelediği haber verildi.

Anastasiadis Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili bir soruya karşılık “Türkler, Kıbrıslı Türklerin haklarını ayrı, bağımsız bir varlıkta korumak istiyorsa o zaman bu yasadışı varlığın payına düşen münhasır ekonomik bölge ile sınırlı kalması gerekir. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz etmelerine sebep yok” ifadesini kullanmıştı.

Politis haberi “Yanlıştan Korkuyorlardı Kendi Kalelerine Gol Attılar… Anastasiadis’in Açıklaması Suudi Arabistan’ı ve Masterplan’ı Gölgeledi… Başkan, Çözüm Destekçilerinin Şüphe Fitilini Ateşledi” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Anastasiadis hükümeti ve DİSİ dün sosyal medyadaki paylaşımlarıyla durumu düzeltmeye çalıştı. Ancak önceki günkü sözü ile “kendi kalesine gol attığı” belirtilen Anastasiadis’in, başkanlık seçimindeki rakipleri Malas, Papadopulos ve Lillikas’a eleştiri fırsatı verdiği, özellikle de “çoğu seçmeni olan çözüm taraftarlarının, Kıbrıs sorunundaki niyeti ve bundan sonra atacağı adımlarla ilgili şüphelerini tetiklediği” kaydedilen haberde, “Daha da kötüsü, hem dün sunumunu yaptığı seçim programını hem de önemli Suudi Arabistan ziyaretini gölgeledi” denildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Anastasiadis’in ihtilaf konusu sözünü “çok tehlikeli” ve Kıbrıs sorunundaki niyetleri açısından “endişe verici” diye niteledi. Anastaiadis’i “şahsi hırslarını Kıbrıs’ın ve gelecek nesillerin çıkarlarının üzerinde tutmakla” suçlayan Kiprianu, “Başkanın, işgal bölgelerinde ayrı varlığı ve ayrı varlığın –Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ırgalamadığı sürece her istediğini yapabileceği MEB’ini tanıdığı noktaya geldik” vurgusunu yaptı.

Kiprianu özetle şöyle devam etti: “O zaman, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i nerede bitiyor diye sorarlar. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i bir tanedir ve beklemedeki tek şey Türkiye ile sınırlarının belirlenmesidir. Bu bir sürçmece değildir, öyle iseydi neden derhal düzeltmedi?”

AKEL’in desteklediği başkan adayı Stavros Malas Anastasiadis’in sözlerinin tesadüf olmadığını belirterek “büyük siyasi gaf” nitelemesinde bulundu.

DİKO Başkanı ve başkan adaylarından Nikolas Papadopulos da Anastasiadis’in sözlerini tehlikeli ve yanlış buldu.Papadopulos, “Bu açıklamalar ile Anastaiadis aslında Kıbrıs MEB’ini bölüyor ve yarısını sahte devlete veriyor” açıklaması yaptı.

Gazete siyasi rakiplerinin bütün baskılarına rağmen dün gece geç saatlere kadar Anastasiadis’in bir “düzeltme” açıklaması yapmadığına, bunun yerine Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, DİSİ’nin ve Anastasiadis’in seçim kurmaylığının patlak veren krizi yatıştırmak için seferberlik başlattığına dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis, Anastaiadis’le birlikte gittiği Riyad’dan, Anastasiadis’in ilgili açıklamasında “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yasadışı ve kışkırtıcı eylemlerini haklı göstermek için ezelden beridir Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına atıf yaptığını tekrarladığını” belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerindeki tek muradının “kendi çıkarlarına hizmet olduğunu” da iddia eden Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti egemenlik haklarının tamamını güvenceye almak için bütün eylemlerde bulunur” dedi.

DİSİ de açıklama yayımlayarak Anastasiadis’in, MEB içerisindeki egemenlik hakları konusunda uluslararası toplumun sürekli desteğini aldığını, “bütün komşu ülkelerle –odak noktasında MEB’teki egemenlik haklarının yalnız güvenceye alınması değil kullanılmasının da bulunduğu-üçlü işbirliği anlaşmaları yaptığını” savundu.

“TC Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın enerji zenginliğindeki haklarını savunduğu tezini Anastaiadis’in tezleri gibi göstermeye çalışanlar olduğu” eleştirisine de yer verilen açıklamada Anastaiadis’in tezi şu şekilde izah edildi: “Ne işgal bölgeleri MEB’den söz edebilir ne de Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukukun tesis ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’ine müdahale edebilir.”

Alithia “MEB’le İlgili Açıklama Yangın Çıkardı… Hükümet, Seçim Öncesi İzlenim Yaratılmaya Çalışıldığından Şikayetçi" başlıklı haberinde Hristodulidis’in dün bulunduğu Riyad’tan yazılı açıklama yaparak Rum başkanlık seçimleri öncesinde Anastasiadis aleyhine yanlış izlenimler yaratılmaya çalışıldığından söz ettiğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in Rum tarafında yangın çıkaran sözü ve diğer gazetelerin de yer verdiği tepkiler yanında ELAM’ın açıklamasını da aktardı.

Gazeteye göre ELAM yazılı açıklamasında, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Kıbrıs’ı paylaşmaya hazır olduğuna” dair kabul edilemez açıklamasına, Anastaiadis’in “Kıbrıs MEB’inin bir bölümünü Türkiye’ye bağışladığı” açıklamasının eklendiğine dikkat çekti. ELAM “Hükümet MEB’i tamamıyla Kıbrıs’ın hükümranlığı ilan edip Yunanistan’la sınırlarını belirlemesi gerekirken, kuzey kesimini Türkiye’ye bağışlıyor” ifadesini kullandı.

Haravgi de haberi manşetten “Tanıyor…. Yasadışı Varlığa MEB” başlığıyla aktardı. Gazete AKEL Kıbrıs Bürosu Başkanı Tumazos Çelebis’in, Anastaiadis’in MEB’le ilgili açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti açısından çok tehlikeli” bulduğu iki büyük gaf saptadığını yazdı.

Habere göre Çelebis Anastaiadis’in “gaflarından” birincisinin, “Kıbrıslı Türklerin haklarının ayrı, bağımsız bir varlıkta korunabileceğini kabul etmesi olduğunu” söyledi. Çelebis “Gerek bireysel gerek toplumsal haklar ancak federal çatı altında birleşik bir devlette etkin korunabilir” iddiasında bulundu.

Anastaiadis’in ikinci gafının da “bu varlığın payına MEB düşüyor olmasını kabul etmesi” olduğunu savunan Çelebis “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i tektir, bölünemez ve işgal altındaki ve özgür deniz alanının tamamına yayılır. Beklemedeki tek mesele Türkiye ile BM’nin Deniz hukuku sözleşmesi maddelerine uygun olarak MEB sınırlarının belirlenmesidir ki bu, deniz bölgeleriyle ilgili Talat-Hristofyas yakınlaşmalarında sağlanıyor” dedi

“BU GAF İKİ AYRI DEVLETE DOĞRU ROTA DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELMESİN”

Tumazos Çelebis “Anastaiadis’in bu gafının, federasyondan iki ayrı devlete doğru rota değişikliği anlamına gelmemesini dilerim” dedi, şunları ekledi:

“Dilerim ki Başkan’ın; BM Genel Sekreteri’nin, AB’nin ve İngiltere’nin Türkiye’den garantilere ve müdahale haklarına ilk gün itibarıyla son vermesini kabul etmesini istediği bir anda Crans Montana’dan ayrılmasının taksimci yönelişle bir alakası yoktur. Ancak her halükarda bu tür açıklamalar Türkiye’ye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz hükümranlığının tamamında egemenlik haklarını ihlal etmeyi sürdürme bahanesi verir”

Fileleftheros “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi İle İlgili Söyledikleri Yüzünden Anastasiadis’e Yaylım Ateşi… Nikolas ve Malas Sözleri Tehlikeli Buldu” başlığını attı.