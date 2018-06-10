"Çözümle garantör güç olma sebeplerine gerek olmayacak"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü ve BM Genel Sekreteri’nin 2006–2008 yılları arasındaki Kıbrıs Özel Temsilciliğini yapmış Michael Möller, Atina-Makedonya Haber Ajansına verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa da değindi.

Fileleftheros gazetesinin, “Garantör Güçler Olmadan Çözüm” başlıklı haberine göre, Möller, iki tarafın ilerlemesi ve bunun üzerine çözüm inşa etmek için oldukça iyi bir temel bulunduğuna inandığını dile getirdi.

Gerçekleştirilen son müzakerelerin, tarafları, geçmişte olduğundan çok daha yakına getirdiğini ifade eden Möller, yeniden birleşmenin ekonomik faydalarının, ada ve bölge için çok büyük olacağı değerlendirmesinde de bulundu.

“Kıbrıs açısından, sorun devam ettiği ve çözülmediği için, sır olmayı sürdüren pek çok avantaj bulunduğunu” dile getiren Möller, garantör güçlerle ilgili bir soruya karşılık ise “çözümün bir kısmının, çözüme ulaşıldığı ve imzalandığı zaman, garantör güçlerin çekilmesi şeklinde olduğunu, çünkü artık garantör güç olma sebeplerinin var olmayacağını” ileri sürdü.

Problemle ilgili idare edilebilir ve mantıklı çözümler bulunduğunu da ifade eden Möller, yaklaşık bir milyon insanın yaşadığı bir adadan bahsettiklerini ve bunun nükleer fizik olmadığını sözlerine ekledi.

