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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Rum basını, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi beşli konferansa ilişkin hazırlık ve gelişmelerin BM, AB ve ABD olmak üzere üç ayrı koldan sürdüğünü yazdı.

30 Mart 2021 Salı 12:56
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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Alithia gazetesi bu hazırlıklara ilişkin haberi “Üç Cephede Gelişmeler: BM, AB, ABD” başlıkları altında verdi.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Nisan ayının ilk yarısında yeniden adaya gelmesinin beklendiğini belirtirken, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in ise Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceklerini aktardı.

Gazete, Lute’un adadaki temaslarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini, üçlü bir görüşme yönünde ise yeniden girişimde bulunmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’yi ziyaret edecek Michel ve Von der Leyen’in ise gündeme getirecekleri konular arasında Kıbrıs sorununun da olduğu kaydesildi.

Haberin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazar günü gazeteye verdiği röportaja atıfta bulundu. Anastasiadis, söz konusu röportajında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kıbrıs sorununa ilişkin sözlerini hatırlattığını ve ABD’nin Doğu Akdeniz’e ilişkin konularda daha aktif bir rol üstleneceğini söylediğini belirtmişti. Rum liderin yine aynı röportajda “Bu politikanın olumlu sonuçlarını yakın zamanda göreceğimizi umuyorum” dediği kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarını “Tatar: Cenevre’ye İki Devlet Modeliyle Gidiyorum” başlığıyla altında aktardı.

Konuya ilişkin haberler Fileleftheros’ta “İki Devlet Ajandası – Tatar Cenevre’ye İki Devletli Çözüm Şeklindeki Türk Önerisini Görüşmeye Gidiyor”; Haravgi’de “Lute Önümüzdeki Haftanın Sonunda Yeniden Geliyor – Michel ve Von Der Leyen’in Erdoğan’la Temaslarında Kıbrıs Sorunu” başlıklarıyla yer aldı.

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