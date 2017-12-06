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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklamaları Rum basınında

Burcu’nun, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçimleri kazanmak uğruna çözümden uzaklaştığı ve Türk tarafına sorumluluk yıktığı” şeklinde dün yapmış olduğu açıklama Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklamaları Rum basınında
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçimleri kazanmak uğruna çözümden uzaklaştığı ve Türk tarafına sorumluluk yıktığı” şeklinde dün yapmış olduğu açıklama Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı. 

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarına “Burcu, Seçimler Nedeniyle Kıbrıs Sorununda Tutum Değişikliği Konusunda Anastasiadis’e Saldırdı-Değişiklikler (Mutasyon) İçin Suçlamalar” başlıkları altında yer verdi. 

Alithia gazetesi “Akıncı’nın Sözcüsü Barış Burcu, Anastasiadis’in Akıncı’nın Değiştiğine Dair Açıklamaları Konusunda- Gerçekleri Yansıtmıyor” başlıklarını kullanırken Politis gazetesi “Akıncı Da Seçim Kampanyasına Girdi”, Haravgi gazetesi ise “Burcu: Anastasiadis’in Suçlamaları Geçerli Değil” başlıklarını kullandı.  

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Son Güncelleme: 06.12.2017 13:09
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