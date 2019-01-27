Cyprus Airlines çalışanlarına 14.9 milyon euro tazminat ödedi

Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.
Habere göre Yeorgiadis, 7 eski çalışanın ise ilgili belgeyi imzalamadıkları için henüz tazminat almadığını da belirtti.
Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.
Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.
Habere göre Yeorgiadis, 7 eski çalışanın ise ilgili belgeyi imzalamadıkları için henüz tazminat almadığını da belirtti.