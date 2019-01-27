Cyprus Airlines çalışanlarına 14.9 milyon euro tazminat ödedi

Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in ilgili bir soruya yönelik verdiği yanıtta, Kıbrıs Havayolları’nın eski 923 çalışanına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, 7 eski çalışanın ise ilgili belgeyi imzalamadıkları için henüz tazminat almadığını da belirtti.