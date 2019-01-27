Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
banner40

Cyprus Airlines çalışanlarına 14.9 milyon euro tazminat ödedi

Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.

27 Ocak 2019 Pazar 17:47
Cyprus Airlines çalışanlarına 14.9 milyon euro tazminat ödedi

Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasının ardından, eski çalışanlarına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiği belirtildi.

banner41
Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in ilgili bir soruya yönelik verdiği yanıtta, Kıbrıs Havayolları’nın eski 923 çalışanına 14.9 milyon Euro tazminat ödendiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, 7 eski çalışanın ise ilgili belgeyi imzalamadıkları için henüz tazminat almadığını da belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs HavayollarıCyprus AirlinesçalışanlarTazminatHaberGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılyürek: “Beni sırf Kıbrıslı Türk olduğum için seçmesinler”
Kızılyürek: “Beni sırf Kıbrıslı Türk olduğum için seçmesinler”
AKEL-Sol-Yeni Güçler AP milletvekili adaylarını Lefkoşa'da düzenlediği etkinlikle tanıttı
AKEL-Sol-Yeni Güçler AP milletvekili adaylarını Lefkoşa'da düzenlediği etkinlikle tanıttı
Hermes, Larnaka ve Baf havalimanlarına Güneş Parkı kurmayı planlıyor
Hermes, Larnaka ve Baf havalimanlarına Güneş Parkı kurmayı planlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim