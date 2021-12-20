“Daha Fazla Acı Çekmesin” Diye Karısını Öldürdü

Politis gazetesi, şahsın polise verdiği ifadede karısının lösemi olduğunu ve hastalığı nedeniyle kocasından acılarına son vermesini istediğini, kendisinin de bu isteği yerine getirdiğini söylediğini yazdı.

Haberde, 75 yaşındaki adamın karısını öldürdükten sonra çok sayıda hap içerek kendi yaşamına da son vermek istediği ve şu an Baf Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

ÇOCUKLAR NOEL OTOBÜSÜNE SALDIRDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, yaşları 14 ile 16 arasında değişen çocukların, Cumartesi günü akşamüzeri Limasol Belediyesi’ne ait Noel otobüsüne taşlarla saldırdıklarını yazdı.

Haberde, çocukların bunu neden yaptığının henüz anlaşılamadığı ve otobüste maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İÇTİ, TEHDİT ETTİ, POLİSE SALDIRDI

Gazete, bir başka haberinde ise Limasol’da 35 yaşındaki bir şahsın önceki akşam, alkolü fazla kaçırarak tasarrufunda yasadışı olarak bulundurduğu üç adet mermiyi gösterip içki içtiği yerin sahibine küfür ve tehdit savurduğunu ve olay yerine gelen polislere saldırdığını yazdı.

Haberde, şahsın tutuklandığı ve saldırdığı polisin de yaralanarak Limasol Genel Hastanesi’ne götürüldüğü kaydedildi.