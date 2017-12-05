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Daha hedeflerini tamamlamadı

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, emekli olmak için daha erken olduğunu söyledi...

05 Aralık 2017 Salı 11:38
Daha hedeflerini tamamlamadı
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, emekli olmak için daha erken olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine göre, Alpha televizyon kanalına konuşan Anastasiadis, seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanlığı’na neden yeniden aday olduğunun sorulması üzerine Anastasiadis, emekliliğe geçmek için daha erken olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Her politikacının vizyonunun, kendi damgasını vurmak olduğunu söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü konusunun hala askında olduğuna işaret etti. 

Uzun süren bu belirsizliğin sona ermesi ve barışın olmasına yardımlarda ve katkılarda bulunmanın hayat vizyonu olduğunu söyleyen Anastasiadis, ülkenin kalkınması, devletin altyapılarının modernleştirilmesi gibi konulara da işaret etti.

Habere göre, bir soru üzerine Anastasiadis, DİSİ ile DİKO’nun özellikle Kıbrıs sorununda, tezleri arasındaki mesafeye işaret ederek, bugünkü koşullarda DİKO ile işbirliği yapmayı mümkün görmediği yönündeki düşüncesini aktardı. 

Anastasiadis, seçimlerde aday olan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ikinci tura kalmaması durumunda, destek için DİKO’ya başvurmayacağını, tüm topluma sesleneceğini belirtti. 

ELAM ile temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, ELAM ile bir kez bile temasta bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yapacağı ziyareti değerlendirdi. 

Kıbrıs sorununun Erdoğan’ın önceliği arasında bulunacağını düşünmediğini belirten Anastasiadis, Yunan-Türk anlaşmazlıkları, Avrupa-Türkiye meselesi ve Kıbrıs sorunu gibi birçok konunun bulunduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununun Yunan hükümetinin öncelikleri arasında bulunacağı konusunda bir şüphesinin olmadığını ancak Türkiye’ni önceliğinin Kıbrıs sorunu olduğuna inanmadığını söyledi.
 

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