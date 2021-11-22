Darp Edilen Basketbolcu Yoğun Bakımda

Fileleftheros’un “kulübün içinde de dışında da dövdüler” vurgusuyla aktardığı habere göre, eğlence kulübünde dün sabahın erken saatlerinde oyuncu ile bir kişi arasındaki anlaşmazlık sonucu çıkan kavga, dışarıdan gelen başka kişilerin de katılmasıyla kulüp dışında da devam etti.

Kavgada AEL oyuncularından 23 yaşındaki Corey Manigault, Brandon Averette ve Manigault’un kız arkadaşı yaralandı. Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Manigault’un durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Aynı gazete “Gençlerin Maçında Bile Olay” başlıklı haberinde Cumartesi günü Baf FC ve APOEL arasında oynan K19 futbol karşılaşması sonunda seyircilerin sahaya girerek Baf kulübünün antrenörünü şişe, zincir, levye ve diğer aletlerle darp ettiğini yazdı.

Habere göre antrenör hastanede tedavi edilirken polis çok sayıda kişiyi ifadeye çağırdı, stadın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada “şiddetin statta yeri yok, özellikle de 17-18 yaşındaki gençlerin maçlarında” vurgusu yapıldı.