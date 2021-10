Delta Plus Varyantına Rastlandı

279 numuneden 185’inin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) laboratuvarında, 94’ünün ise Rum Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yapan özel bir klinik laboratuvarında incelendiğini yazan Alithia gazetesi, Delta Plus varyantının özelliklerinin virüsün bulaşıcılığının arttığını göstermesine rağmen, söz konusu varyantın Güney Kıbrıs’ta tespit edilmesinin, mevcut aşamada, epidemiyolojik ve hastane göstergelerinin ciddi şekilde kötüleşmesine neden olmadığını belirtti.

Öte yandan dün Güney Kıbrıs’ta 189 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini yazan gazete, hayatını kaybedenlerin 82 ve 49 yaşlarında iki erkek olduğunu kaydetti.

AŞILARIN KARIŞTIRILMASI GÜNEY KIBRIS’TA HERHANGİ BİR YAN ETKİYE SEBEP OLMADI

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı İlaç Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dr. Elena Panayaotopulu’nun, Covid-19 aşılarının karıştırılması veya karıştırılıp-eşleştirilmesinden (mix and match) ötürü Güney Kıbrıs’ta ciddi bir yan etkinin kayda geçirilmediğini söylediğini yazdı.

Panayotopulu, farklı aşıların karıştırılmasıyla ilgili göstergelerin çok iyi olduğunu da belirtti.

Güney Kıbrıs’ta üçüncü doz Covid-19 aşılarının yalnızca mRNA aşılarıyla yapıldığını ve bu yüzden vatandaşların üçüncü takviye dozunu Pfizer veya Moderna aşılarıyla olduklarını kaydeden gazete, 3’ncü doz aşısını olan bir kişide alerjik reaksiyon görüldüğünü ancak bunun aşıların karıştırılıp eşleştirilmesinden kaynaklanmadığını ifade etti.

ÜLKE KATEGORİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Rum Sağlık Bakanlığının, ülkelerin taşıdığı epidemiyolojik risklerle ilgili yeni bir revize edilmiş değerlendirme yaptığını da yazan gazete, buna göre 6 ülkenin kategorisinin değişeceğini ve bunun 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Buna göre Lihtenştayn’ın yeşil kategoriden turuncu kategoriye alındığını yazan gazete, kırmızı kategoride olan Güney Kore’nin ise turuncuya alındığını belirtti.

İspanya, Polonya ve Hollanda’nın ise turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındığını belirten gazete, Rum Bakanlar Kurulunun 15 Ekim tarihli toplantısının ardından ise Umman’ın da ülke sınıflandırmasına eklendiğini ve kategorisinin de kırmızı olduğunu ekledi.

“HERKES TETİKTE”

Fileleftheros gazetesi ise “Herkes Yeniden Tetikte” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü ve uzmanların Covid-19’la ilgili olguları takip ettiklerini ve her türlü olasılığa karşı hazırlanmakta olduklarını yazdı.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü OKİPİ’nin “hastanelerdeki huzursuz bir sakinlikten söz ettiğini” ve hasta gelişlerinde artış gözlemlenen kısa süreli bakım ünitelerini yakından takip ettiğini kaydeden gazete, Rum tarafında yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören tam aşılı yaşlıların oranının ise yüzde 40-50 civarlarında olduğunu ekledi.