Dendias-Çavuşoğlu Görüşmesi Rum Gazetelerine De Yansıdı

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu Dendias-Çavuşoğlu Gündeminde” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinde Kıbrıs sorununun yanı sıra farklı uluslararası ve bölgesel konuların detaylı şekilde irdelendiğini yazdı.

Gazete, Dendias’ın Çavuşoğlu’na Kıbrıs sorununun çözümü için tek çerçevenin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu ve bu çerçeve dışındaki önerilerde ısrar etmekle Uluslararası Hukuk, Avrupa Konseyi kararları ve ilgili diğer kararların ihlal edilmiş olacağını söylediğini kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Miçotakis-Erdoğan Görüşecek”

Politis gazetesi: “Görüşme ‘Ayarlandı’… Dendias-Çavuşoğlu Görüşmesi Sonuç Getirdi”

Haravgi gazetesi: “Çavuşoğlu-Dendias Diyalogun Kesintisiz Devamını Kararlaştırdı”.