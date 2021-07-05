Dendias Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu

Fileleftheros gazetesine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun tutumunun ve pozisyonunun, Kıbrıs sorununda iyimserliğe çerçeve bırakmadığını ileri sürdü.

Türk-Yunan ilişkileri alanında muhtemelen sakin bir yaz olacağını söyleyen Dendias, Kıbrıs sorununda aynı şeyin olacağını öngöremediğini savundu.

Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını belirleyen çerçeveye dayanmayan herhangi bir öneriyi ret etmekte olduğunu açıkça ifade eden Dendias, bu pozisyonun, Türkiye dışında tüm BM üyesi ülkelerle paylaşıldığını belirtti.

Dendias, gerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme, gerekse kendisinin TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı temasların “buzun kırılmasına” olanak tanıyabileceğini ancak iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir ilerlemenin kaydedilmediğini söyledi.