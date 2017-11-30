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Denetim ve gözetleme yapacak

Güney Kıbrıs’ın, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin denetlenmesi ve gözetimi amaçlı açık deniz gemisi (P61) aldığı belirtildi. 

30 Kasım 2017 Perşembe 13:28
Denetim ve gözetleme yapacak
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Güney Kıbrıs’ın, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin denetlenmesi ve gözetimi amaçlı açık deniz gemisi (P61) aldığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan(RMMO) bazı subay ve askerlerin oluşturduğu 25 kişilik heyetin, gemide eğitim görmek için İsrail’e gittiğini ve yaklaşık 1 ay sürecek eğitimin ardından geminin Güney Kıbrıs’a gelmek için yola çıkacağı yazdı.

Söz konusu geminin, modern denetleme sistemine ve çeşitli silah sistemleri taşıma olanağına da sahip olduğunu yazan gazete, geminin, aralarında Rafael Typhoon savunma sistemleri, gelişmiş radar iletişim sistemleri gibi gelişmiş sistemlere de sahip olduğunu belirtti. 

Gazete, Hayfa’da üretilen geminin, 430 ton ağırlığında, 62 metre uzunluğunda olduğunu ayrıca 30 kişilik tayfa kapasitesinin bulunduğunu yazdı.

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