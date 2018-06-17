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Deniz: "Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece yaşamı ve ticari ilişkileri olumsuz etkiliyor"

Alithia gazetesi “Çözümsüzlük Her İkimize Mal Oluyor” başlığı altında, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile gerçekleştirilen röportaja geniş yer verdi.

17 Haziran 2018 Pazar 13:48
Deniz: "Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece yaşamı ve ticari ilişkileri olumsuz etkiliyor"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in, Rum Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu, iki toplum arasındaki ticari ilişkiler, Yeşil Hat tüzüğü gibi konulardan söz ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Çözümsüzlük Her İkimize Mal Oluyor” başlığı altında, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile gerçekleştirilen röportaja geniş yer verdi.

Habere göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün daha çok Kıbrıslı Türkleri etkilediğini ancak Kıbrıslı Rumların da bundan zarar gördüğünü belirtti.

Deniz, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece, tüm Ada’daki yaşamı ve ticari ilişkileri olumsuz şekilde etkilenmekte olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin ticari ilişkiler konusunda önemli bir oyuncu olduğunu ancak Kıbrıslı Rumların, bunu değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Deniz, çözüm olmaması durumunda iki taraf arasında daha fazla temasın olması ve ticaretin genişletilmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bunun için çok çabaladığını ancak sonuç alamadığını ifade etti.

KKTC’deki ekonomik durumun sorulması üzerine Deniz, Türk Lirası’nda sürmekte olan düşüş nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti.

Türk Lirası’nın değer kaybetme nedenlerine de atıfta bulunan Deniz, Türk Lirası’nın değerinin düşüşünden kaynaklanan etkilerin geçici olacağını da söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün hayata geçirilmesinin önemli olduğuna da vurgu yapan Deniz, ancak bunun aracılığıyla yapılan ticari alış verişin bu önemi yansıtmadığını belirtti.

Deniz, 2016 yılında Yeşil Hat Tüzüğü’yle ticaret değerinin 4 milyon 433 bin Euro, 2017’de 4 milyon 711 bin Euro olduğunu da söyledi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’in KİPE’ye verdiği röportaj,Haravgi gazetesinde de “Kıbrıs Sorunundaki Çözümsüzlük Ticareti Olumsuz Etkiliyor” başlığı altında yer aldı.

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Son Güncelleme: 17.06.2018 14:00
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