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Denizde korkulu saatler yaşadı

Güney Kıbrıs'ta denizde tekneyle kuvvetli rüzgara kapılan 8 Kıbrıslı Rum macera yaşadı, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

16 Ağustos 2022 Salı 15:22
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Denizde korkulu saatler yaşadı


Güney Kıbrıs'ta denizde tekneyle kuvvetli rüzgara kapılan 8 Kıbrıslı Rum macera yaşadı, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Pazartesi günü Pomos yakınlarında kuvvetli rüzgarın etkisi ile tehlike yaşayan Kıbrıslı deniz tutkunlarının teknesi hasar gördü, deniz polisinden yardım istendi.

Teknede dördü yüzerek güvenli bir şekilde karaya ulaşan sekiz kişi vardı. Diğer dört kişi ise deniz polisine ait botlarla Lazio limanına götürüldü.

Tekne Latsio Limanı'na çekilirken, bölgede kuvvetli rüzgarın estiği, tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 

Haber- Kaynak: Yenidüzen

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