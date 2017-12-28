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Derinya açıklaması Zakheos’u rahatsız etti

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Derinya geçidi açıklaması Zakheos’u rahatsız etti: “Kendisiyle sürekli temas halindeyim, dahası BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile de temasını sağladım”

28 Aralık 2017 Perşembe 12:45
Derinya açıklaması Zakheos’u rahatsız etti
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Sözde “Derinya Belediye Başkanı” Andros Karayannis’in Derinya geçidinin açılmasında gözlemlenen durağanlıktan şikayet ederek Rum yönetiminin belediye ile daha iyi koordinasyon sağlaması gerektiğini söylemesi, iki toplumlu teknik komitenin Rum Başkanı Sotos Zakheos’u rahatsız etti.

Politis’in “Derinya İçin Sabır… Sotos Zakheos Meselenin Seçim Kampanyası Konusu Yapılmamasını İstiyor” başlıklı haberine göre Karayannis’in, belediyeye bilgi verilmediğini söylemesine çok üzüldüğünü söyleyen Zakheos sürekli temas içerisinde bulunduklarını belirtti.

Zakheos “Kendisiyle sürekli temas halindeyim, dahası BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ile temaslarını sağladım” serzenişinde bulundu ve Karayannis’in bu açıklamasını yapmak için seçtiği döneme anlam veremediğini kaydetti, meselenin seçim kampanyası konusu yapılmamasını istedi.

Sotos Zakheos Derinya geçidinin açılması için, proje çerçevesinde ara bölgenin her iki tarafındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini, yolun ara bölge içerisinde kalan 300 metrelik bölümünün iyileştirilmesi  için de iki toplumlu konsorsiyum için ihale sürecinde olunduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk tarafının, Derinya geçidinin Lefke geçidi ile eşzamanlı, Rum tarafının ise her bir barikatın hazır olduğu zaman açılmasını istediğini belirten Zakheos, bu görüşlerden hangisinin benimseneceğinin ise ortak bir siyasi karar olmasına bağlı olacağını söyledi.
Gazete her iki geçit için de çalışmaların Ocak ayında başlaması halinde Derinya geçidinin iki buçuk, Lefke geçidinin de dört ay içerisinde açılmaya hazır olacağını kaydetti.

Habere göre Zakheos Derinya barikatına yakın noktada bulunan Türk mevzisinin taşınması konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık olduğu bilgilerini de doğruladı. “Masada bulunan anlaşma, mevziin bölgeden uzaklaştırılmasıyla alakalıdır. Şu ana kadar, askerlerin boşaltılmış olmasına karşın mevzi olduğu yerde duruyor” dedi. 

Rum tarafının, boşaltılmış olan mevziye zaman içerisinde yeniden nöbetçi yerleştirilebileceği endişesi nedeniyle Derinya barikatı yanında askeri  kışla bulunuyor olmasını uygun bulmadığı da habere eklendi. 

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