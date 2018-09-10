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Derinya bölgesine yapılan yatırımlar rumları endişelendirdi

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:53
Derinya bölgesine yapılan yatırımlar rumları endişelendirdi

 Ayia Napa ve Protara bölgelerindeki ticari merkezlerin sahiplerinin, Harika bölgesine (Ayios Memnonas-Ayyos Memnon) yapılmakta olduğu iddia edilen yatırımlardan dolayı endişeli oldukları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Harika bölgesine Kıbrıslı Türk ve Türk işadamları tarafından çok katlı mağaza ile 15 pompası bulunan akaryakıt istasyonu inşa edilmekte olduğunu ve bu durumun, KKTC ile Türk askerinin, Derinya Kapısı’nın açılmasıyla ilgili anlaşmayı uygulayacağını gösterdiğini iddia etti.
Gazete, Derinya sakinlerinin gazeteye yaptıkları açıklamada, Harika bölgesinin (Ayyos Memnon) kuzeydoğusunda, birkaç aydır 15 pompası bulunan bir akaryakıt istasyonu ile çok katlı mağaza inşaatının sürdüğünü ve mağazada, uluslararası meşhur markaların Türkiye’de üretilen taklit ürünlerinin satılacağını öne sürdüklerini yazdı.
Çalışmaların Güney Kıbrıs’tan görünmediğini; ancak Harika bölgesini ziyaret edenler tarafından görülebildiğini savunan gazete, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) “Mağusa Bölgesi” şubesi Başkanı Doros Ttakas’ın da, bu bilgilerin kendilerine de ulaştığını ve “oldukça endişe verici olduğunu” söylediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
DerinyaMağusaYatırım
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