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Derinya Kapısından 20 Günde 8 Bin 320 Geçiş Yapıldı

Rum makamları Derinya’daki kara kapısından 4-24 Haziran’da toplam 8 bin 320 geçiş yapıldığını açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:28
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Derinya Kapısından 20 Günde 8 Bin 320 Geçiş Yapıldı

Fileleftheros’un Rum haberine göre sözü edilen dönemde 5 bin 31 Rum 4 bin 200 araç ile Güney’den KKTC’ye, 2 bin 14 Kıbrıslı Türk de bin 218 araçla KKTC’den Güney’e geçiş yaptı. Aynı dönemde 3 bin 289 AB ve üçüncü ülke vatandaşı Güney’den KKTC’ye geldi ve bunlardan 3 bin 771’i döndü.

3 günlük “Kataklizmo (Deniz) Yortusu” döneminde bin 372 Rum bin 242 araçla KKTC’ye, 482 Kıbrıslı Türk 263 araçla Güney’e gitti.  Aynı dönemde 766 AB veya üçüncü ülke vatandaşı KKTC’ye geldi. Bu rakamlara, KKTC’ye yaya olarak gelen Rum veya AB veya üçüncü ülke vatandaşları dahil değil.

Rum yetkililer, kara kapısından aracıyla yalnız başına geçen Rumların bazılarının KKTC’ye “sadece aracına akaryakıt satın almak için geldiğini” değerlendiriyor. Rumların KKTC’den satın aldığı başlıca ürünlerin sigara, konfeksiyon ve ünlü yabancı marka taşımayan ayakkabı olduğu, fakat bu ayakkabıların, Rum makamlarınca “imitasyon/sahte” addedilerek el konulduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
DerinyaDerinya Kapısı
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