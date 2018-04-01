Derinya'nın açılması için tek yürek oldular

Güney Kıbrıs’taki “Mağusa Kentimiz” örgütü üyelerinin, Derinya sakinleri ile Derinya Belediye Başkanının da hazır bulunduğu dünkü etkinlikte, “açılması için Derinya barikatının diğer tarafında eylem yapan Kıbrıslı Türklere destek belirttiği” ifade edildi.

Alithia’da yer alan habere göre, “Mağusa Kentimiz” örgütü üyelerinden Nikos Karulas, tel örgüler ve barikatlar olmaması gerektiğine inandıklarını belirterek, Derinya barikatının açılmasını desteklediklerini, çünkü Kıbrıs’ın tamamının vatanları olduğunu söyledi.

Haber Alithia’da “Derinya Barikatının Açılması İçin Kıbrıslı Rumlardan Kıbrıslı Türklere Destek Etkinliği”, Haravgi’de ise “Kıbrıslı Rumlar Derinya Barikatının Açılması İçin Kıbrıslı Türklerin Yanında” başlığıyla yer buldu.

