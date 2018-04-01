Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
169.724
DOLAR
3.9582
STERLİN
5.5661
EURO
4.8821
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Derinya'nın açılması için tek yürek oldular

Güney'de düzenlenen etkinlikte, “açılması için Derinya barikatının diğer tarafında eylem yapan Kıbrıslı Türklere destek belirttiği” ifade edildi.

01 Nisan 2018 Pazar 18:10
Derinya'nın açılması için tek yürek oldular

Güney Kıbrıs’taki “Mağusa Kentimiz” örgütü üyelerinin, Derinya sakinleri ile Derinya Belediye Başkanının da hazır bulunduğu dünkü etkinlikte, “açılması için Derinya barikatının diğer tarafında eylem yapan Kıbrıslı Türklere destek belirttiği” ifade edildi.

Alithia’da yer alan habere göre, “Mağusa Kentimiz” örgütü üyelerinden Nikos Karulas, tel örgüler ve barikatlar olmaması gerektiğine inandıklarını belirterek, Derinya barikatının açılmasını desteklediklerini, çünkü Kıbrıs’ın tamamının vatanları olduğunu söyledi.

Haber Alithia’da “Derinya Barikatının Açılması İçin Kıbrıslı Rumlardan Kıbrıslı Türklere Destek Etkinliği”, Haravgi’de ise “Kıbrıslı Rumlar Derinya Barikatının Açılması İçin Kıbrıslı Türklerin Yanında” başlığıyla yer buldu.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Solomos'tan hâlâ haber yok!
Solomos'tan hâlâ haber yok!
Alithia Gazetesi KTTO’nun raporunu yorumladı
Alithia Gazetesi KTTO’nun raporunu yorumladı
“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"
“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim