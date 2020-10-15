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DERİNYA OLAYLARIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Derinya’da 11 Ekim’de meydana gelen olaylar kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığı ve tutuklanan kişi sayısının 6’ya ulaştığı bildirildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:58
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DERİNYA OLAYLARIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Derinya’da 11 Ekim’de meydana gelen olaylar kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığı ve tutuklanan kişi sayısının 6’ya ulaştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, tutuklanan kişilerin Larnaka’da sakin 22 ve 41 yaşındaki iki kişi ile “Mağusa Bölgesi”nde sakin 22 ve 29 yaşındaki iki kişi olduğunu yazdı.

Gazete, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi’nin” dün, söz konusu kişiler aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk emri verdiğini kaydederken, bu kişilerin herhangi bir suç örgütüne üye olup olmadıklarının da araştırıldığını belirtti.

EDON’DAN PARALİMNİ LİSESİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN ATTIĞI MİLLİYETÇİ SLOGANLAR VE ASTIĞI BAYRAKLARLA İLGİLİ KINAMA

Gazete, bir başka haberinde ise, EDON’un, Paralimni Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin okul saatleri içerisinde milliyetçi sloganlar atmalarını ve okula bayrak asmalarını kınadığını yazdı.

Haberde, olayın ne zaman meydana geldiği belirtilmezken, EDON’un dün yaptığı yazılı açıklamada, okullarda “çürümüş fikirlerin” yetişmeye devam ettiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu kaydettiği belirtildi.

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