Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!

Derinya Sınır Kapısı’ndaki bariyer 5 metre taşındı

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:43
Derinya Sınır Kapısı’ndaki bariyer 5 metre taşındı

Derinya Sınır Kapısı’ndaki bariyerlerin, Kıbrıs Türk tarafınca bölgede yapılan çalışmaları kolaylaştırmak için 5 metre kadar taşındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’in gazeteye açıklama yaparak, BM’nin kendisine bu bilgilendirmeyi yaptığını söylediğini; nöbet kulübesinin taşınmasının ise askıda olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, Karayiannis’in, Rum tarafının Derinya sınır kapısının açılması için hazır olduğunu, ancak Türk tarafının hazır olmadığını iddia ettiğini kaydetti.

Haberde, EDEK’in ise Türklerin sınır kapısının ara bölge içerisinde 10 metre kadar taşınmasını talep ettiği; ayrıca Derinya sınır kapısının açılması konusunun Rum Hükümeti tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini talep ettiği belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O haber yalan çıktı
O haber yalan çıktı
Kayıp kazıları pazartesi başlıyor
Kayıp kazıları pazartesi başlıyor
Yunan savaş gemisi bugün Limasol’da
Yunan savaş gemisi bugün Limasol’da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim