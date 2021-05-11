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DİKO BAŞKANI PAPADOPULOS HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

11 Mayıs 2021 Salı 12:39
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DİKO BAŞKANI PAPADOPULOS HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, dün, Kıbrıs’taki Hollanda Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld ile bir araya geldi. 
Fileleftheros gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Hollanda Büyüeklçisi Elke Merks-Schaapveld arasındaki görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Cenevre’deki gayrıresmi konferansın sonuçları ele alındı. 
Gazete, iki yetkili arasındaki görüşmede ayrıca pandeminin yarattığı durum, aşı programı ve tedbirlerin de ele alındığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
DİKO BAŞKANI PAPADOPULOS
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