DİKO BAŞKANI PAPADOPULOS HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, dün, Kıbrıs’taki Hollanda Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld ile bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Hollanda Büyüeklçisi Elke Merks-Schaapveld arasındaki görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Cenevre’deki gayrıresmi konferansın sonuçları ele alındı.

Gazete, iki yetkili arasındaki görüşmede ayrıca pandeminin yarattığı durum, aşı programı ve tedbirlerin de ele alındığını yazdı.