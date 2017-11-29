Dimitriu: Aşşa kayıpları 'Kıbrıs’ın Auschwitz’i”

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü toplantısında kayıplar konusunun ele alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplantıda, Türk ordusunun toplu mezarların yerini göstermediği, zamanın değerlendirilmeden akıp geçtiği, kimlik tespitlerinde hataların yapıldığı, Genetik Enstitüsünün süreci frenlediği ve Kıbrıs Rum tarafının yeniden veri, bilgi ve harita aramaya başladığının konuşulduğunu yazdı.

Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun, kemik kalıntısı bulma hızı böyle giderse (bu yıl sadece 37 kişiye ait kalıntı bulundu), tüm kemiklerin bulunması için 15 yıl daha gerekeceğini söylediğini aktaran gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un verdiği bilgilere göre (Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili durumlarda) kazı yapılan 888 noktadan 240’ında kemik kalıntısı bulunduğunu, Kıbrıslı Türk kayıplarla ilgili durumlarda ise kazı yapılan 242 noktadan 42’sinde kemik kalıntılarına rastlandığını kaydetti.

Gazete, askeri bölgelerde 21 noktada yapılan kazıların sadece 10’unda 32 kişiye ait kemik kalıntısına rastlandığını, yazdı.

Toplantı sırasında Genetik Enstitüsünün de eleştirildiğini aktaran gazete, yanlış yapılan kimlik tespitlerine ilişkin münferit vakalar dışında, 364 kimlik tespitinin doğru mu yanlış mı yapıldığının ABD’de bir laboratuarda kontrol edildiğinden söz edildiğini belirtti.

Gazete, ABD’deki laboratuarda Yunan askerlerine ait olup kimyasal maddeyle ilaçlanan kemik kalıntılarının da incelenmekte olduğunu yazdı.

Toplantıda “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Rum kayıpların kalıntılarının gömü yerlerinden alınıp Dikmen çöplüğüne götürüldüğüne dair bilgilerin de konuşulduğunu kaydeden gazete, Nestoros’un, verilen bilgileri güvenilir olarak nitelendirdiğini aktardı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Gazete, Aşşa kayıplarının konuşulduğu sırada duygu dolu anların da yaşandığını yazdı.

Gazeteye göre, Aşşalıları temsilen konuşan Yannu Dimitriu, kendilerine, yakınlarının kemik katıntılarının Dikmen çöplüğünde olabileceğine dair bilginin verildiği Ledra Palas’taki toplantıda yaşananları, zaman zaman gözyaşları içinde anlattı.

(Aşşalı kayıpların ilk gömü yeri olan) “Ornithi” (Ekmekçiler) köyünün, “Kıbrıs’ın Auschwitz’i” olduğu benzetmesinde bulunan Dimitriu, 21 Ağustos 1974’teki anılarını da aktardı.

Habere göre Fotiu, konuşmaları sırasında Türkiye’nin, kayıp yakınlarına 30 milyon ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara 60 milyon Euro’luk tazminatı hala ödemediğini de belirtti.

Fotiu, Athalassa’daki hastane bahçesinde gömülü olanların bulunmasına yönelik yapılan kazılara ilişkin bilgiler de verdi.

Kazılarda 10 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını belirten Fotiu, mezarın bir kısmının yapılan yolun altında kaldığını söyledi.