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Din kitapları da ilk kez bu kapsama alınmış

Rum Yönetimi'nin Dipkarpaz’daki Rum okullarına gönderdiği ders kitaplarından 8 tanesine ve 5 Rum öğretmene KKTC'nin “onay vermediği” iddia edildi....

28 Eylül 2017 Perşembe 10:52
Din kitapları da ilk kez bu kapsama alınmış

Rum Yönetimi'nin Dipkarpaz’daki Rum okullarına gönderdiği ders kitaplarından 8 tanesine ve 5 Rum öğretmene KKTC'nin “onay vermediği” iddia edildi.

Alithia “8 Kitap ve 5 Eğitimci Kesildi… Dipkarpaz Okullarında Sorun” başlıklı haberinde, onaylanmayan kitaplar arasında tarih ve dil kitapları dışında din kitaplarının olduğunu; bir anaokul, 3 ilkokul ve bir ortaokul öğretmeninin Dipkarpaz’da görev yapmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Habere göre, Rum İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu dün yaptığı açıklamada, KKTC makamları tarafından “yasaklandığını” iddia ettiği kitapların ‘Kıbrıs’ı Tanıyın’ isimli kitap gibi bazı edebiyat ve Yunan dili kitapları olduğunu savundu. Fotiu, bu yıl ilk kez din kitaplarının da bu kapsama alındığını iddia etti.

5 öğrenmenin Dipkarpaz’da görev yapmasına “Türkiye’ye karşı” veya “şu parti mensubu” gerekçeleriyle izin verilmediğini savunan Fotiu, bu uygulamaların Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ve Rum Yönetimi’nin gerekli şikayetlerde bulunacağını savundu.

Kitapların okullara dün ulaştığını yazan gazete, KKTC makamlarının okullara ulaşmasına “izin vermediği” kitaplardan 3’ünün ilkokul, 5’inin de ortaokul kitabı olduğunu kaydetti.

Haberde, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dün yaptığı “kitaplar Dipkarpaz’a sorunsuz ulaştı” açıklamasına da yer verildi.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 10:58
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