Diplomat ödeneklerinde kesinti yapılması önerildi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dış temsilciliklerdeki diplomatların ödeneklerine kesinti yapılmasını kabul etmediğini açıkladığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, Rum Sayıştaylığı tarafından yayınlanan, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili 2016 yılı raporunda bulunan bulgulara yanıt veren Kasulidis, Sayıştaylık kurumunun gözlemlerini her daim ciddiye aldıklarını; ancak dış temsilciliklerdeki diplomatların ödeneklerine dair bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Habere göre Kasulidis, raporda, ödenekler konusunda geçen “yüzde yüz” ifadesinin, diğer dış temsilcilik personeliyle kıyaslama sonucu ortaya çıkan bir oran olduğunu ve oranların, personelin baremleriyle ilişkili olduğunu kaydetti.