DİSİ Başkanı Neofitu Fransız Büyükelçisiyle Görüştü

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, partisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini desteklemeyi sürdüreceğini dile getiren DİSİ basın sözcüsü yardımcısı Yorgos Hacıgeorgiyu, görüşmede ele alınan konular arasında, kurtarma fonunun hayata geçirilmesiyle de ilgili olan ve meclisin önünde bulunan reformlar ile parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi yöntemlerinin bulunduğunu ekledi.