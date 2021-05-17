DİSİ ile AKEL Arasındaki Fark 1-2 Puan

Alithia “DİSİ-AKEL Birincilik Savaşı… Milletvekili Seçimi… Son Anketler Ne Diyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, biri “Politis” diğeri “Cyprus Times” tarafından dün yayımlanan anketlerde görünen puan farkının bugüne kadar yapılan bütün anketlerde görüldüğünü belirtti.

Habere göre, DİSİ AKEL’in 1-2 puan önünde görünüyor ancak AKEL DİSİ’ye göre çok daha fazla taraftar topluyor. Politis’in yayınladığı ankette DİSİ yüzde 26,1 AKEL yüzde 24,8 seçmen desteği bulurken taraftarlarını etrafında toplamada DİSİ yüzde 48, AKEL yüzde 72 başarı sağladı. Cyprus Times’ın anketine göre DİSİ yüzde 18,8 AKEL yüzde 17,3 seçmen desteğine sahip ancak taraftarlarını etrafında toplamada AKEL yüzde 68 ile DİSİ’den (yüzde 54) önde görünüyor.

Gazete DİSİ’lilerin, hep sandığa gitmeden birkaç saat önce partilerinin etrafında toplanma alışkanlığında olduğu bilgisini de verdi.

Fileleftheros ise taraftarlarını kendi etrafında toplamayı başaran partinin seçimden zaferle çıkacağına işaret ettiği haberinde, seçime 13 gün kala DİSİ’nin, taraftarlarını etrafında toplama konusunda çok düşük düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Gazete DİSİ ve AKEL’in ardından 3’üncü sıraya yerleşen partinin, oy oranını korumayı başarıyor görünen DİKO olduğunu ancak toplumun, icraatlarından dolayı hükümete ve acizlikleri nedeniyle AKEL’e duyduğu yoğun hoşnutsuzluğu kendi lehine ciro edemediğini, bu nedenle üçüncü alternatif seçenek kutbu olmayı başaramadığını yazdı. Meclisteki sandalyelerin dağılımını da DİSİ ile AKEL’in alacağı oy oranının belirleyeceği eklendi.

SİYASİ PARTİLER KIBRIS SORUNUNDA DURUMU FARKLI OKUYOR

Aynı gazete “Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerle İlgili Endişeler… Partilerden Duruma Dair Farklı Okumalar” başlıklı haberinde ise siyasi partilerin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden endişe belirttiklerini fakat durumu birbirlerinden farklı okuduklarını yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu –Rum tarafı olarak- son yıllarda Kıbrıs sorununda sürekli bir gerileme içerisinde olunduğunu, çok zor ve tehlikeli bir durum şekillendiğini ve bundan sonra atacakları adımları ve eylemlerini ciddiyetle düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Hedef ve önceliklerini netleştirmeleri, bunlara ulaşmalarına yardımcı olacak taktikler üzerinde düşünmeleri gerektiğini anlatan Kiprianu “Türk hedeflerini olanaksız hale getirme yöntemlerini düşünelim. Bu noktaya neden vardığımızın detaylı analizini yapalım. Başkan’ın Kıbrıs sorunundaki çelişkili ve gerilemeler içeren icraatları nedeniyle uzlaşmazlık aşılamadı, Türkiye uluslararası toplum karşısında ifşa edilemedi” dedi.

EDEK iki bölgeli iki toplumlu federasyonun “vatanın taksiminin en kötü yöntemi olduğunun tescil edildiğini, federasyon taraftarlarının ya görüşlerini gözden geçirmesi veya sorumluluğunu üstlenmesi zamanı geldiğine” işaret etti. EDEK “iki toplumlu iki bölgeli federasyonun tek devlet, tek halk, siyasi ve insan haklarının ve Avrupa müktesebatının tam tesisini gündeme getireceği yanılgısından vazgeçilmesi zamanıdır” dedi.

Vatandaşlar İttifakı “basına yansıyanlara göre İngilizlerin, Kıbrıs sorununda konfederasyon çözümü taktikleri baş döndürücü hızla ilerliyor” dediği yazılı açıklamasında özetle şunlara dikkat çekti:

“BM Genel Sekreteri’nin Londra’nın, Kıbrıs sorununda hazırlayıp sunduğu formülüne büyük ölçüde ikna olduğu yolundaki haberler endişemizi daha da artırıyor. Dahası Genel Sekreter egemenliğin alttan üste hareket edeceğini destekleyerek egemenliğin toplumlar tarafından devlete verileceği izlenimi yaratıyor ki bu İngilizlerin ileri götürmekte olduğu konfederal çözümün ana unsurudur.”