Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!

DİSİ’den AKEL’e eleştiri

DİSİ’nin AKEL’den, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri çerçevesinde Kıbrıslı Türklere ne vadettiğini netleştirmesi çağrısı yapıldığı bildirildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 13:05
DİSİ’den AKEL’e eleştiri
banner44

Fileleftheros gazetesi, DİSİ’nin dün akşam seçim toplantısı düzenlediğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığı toplantıda, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, ülkenin Avrupa yönelimini savunduğunu ve “Kıbrıs’ın, Kıbrıslı Türk yurttaşlarla paylaşılan bir ev olduğunu ve Helenizm’in de milliyetleri, ruhları ve kimlikleri olduğunu” vurguladığını yazdı.

Habere göre Neofitu, konuşmasında AKEL’e yüklenerek, Kıbrıslı Türklerin AP seçimine katılmasına saygı duyduğunu; ancak AKEL’in tezini netleştirmesi gerektiğini, zira KKTC’de düzenlediği seçim gezileri ile Güney Kıbrıs’ta düzenlediği seçim gezilerinde farklı konuştuğunu belirtti.

Neofitu, AKEL’in Kıbrıslı Türklere, “bir Kıbrıslı Türk’ün AP milletvekilliğine seçilmesiyle, Kıbrıslı Türklerin toplum olarak AP’da temsil edilmesini ve hatta KKTC’ye uygulanan ambargoların kaldırılmasını başaracağını mı vadettiği” sorusunu yöneltti.

Böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirten Neofitu, seçilecek AP milletvekillerinin yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni temsil edebileceğini ve herkesin de, bu gerçeğin ayırdına varması gerektiğini söyledi.

Neofitu, AKEL’in Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Türk adayın AP milletvekilliğine seçilmesi halinde, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olacağını vadedip etmediği konusunu da netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

banner41
Habere göre Neofitu, Türkçe’nin resmi dil olması için Anastasiadis tarafından 2016 yılında talepte bulunulduğunu; ancak Avrupa kurumları tarafından bunun hiçbir zaman onaylanmadığını da anımsattı.

ANASTASİADİS AKEL’İN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Anastasiadis’in toplantıda konuşma yaparak, AKEL’in eleştirilerine karşılık kendini savunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili eleştirilere karşılık; Türkiye’yi ilk kez kendisinin müzakere masasına oturttuğunu, ilk kez kendisinin Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunu ana konulardan biri olarak masaya koyduğunu ve ilk kez kendisinin Crans Montana’da Türkiye’nin siyasi iradesiyle var olacağı bir konferans yapılmasının önkoşullarını oluşturduğunu savundu.

Anastasiadis, Türk askerinin varlığını, garantilerin yenilenme hakkıyla birlikte 10-15 yıl devam edeceği bir çözümü ve merkezi hükümetteki veya kurumsal organlardaki her kararda Kıbrıslı Türklerin olumlu oyunu kabul etmesinin istendiğini; böylelikle de, yaşayabilir bir çözüm perspektifi oluşacağını düşünenler olduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis AKEL’e, “Kıbrıslı Türk yurttaşlarımız ve onları kontrol eden Türkiye bu kadar uzlaşıcıysa, neden ilerici Kıbrıslı Türk Talat döneminde 4 yıl boyunca yaptıkları müzakerelerde ve 5 yıllık iktidar döneminde Kıbrıs sorununu çözemediler?” sorusunu da yöneltti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’ta silah sergisi gerçekleştirildi
Baf’ta silah sergisi gerçekleştirildi
Güneyde seri cinayetlerin siyasi sarsıntıları sürüyor
Güneyde seri cinayetlerin siyasi sarsıntıları sürüyor
Posta yolu ile hintkeneviri getirdi
Posta yolu ile hintkeneviri getirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim