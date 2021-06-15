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Diyaliz Hastaları KKTC’ye Geçme Uyarısında Bulundular

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde ikamet eden diyaliz hastaları, Rum “Mağusa Genel Hastanesi’nde” bulunan diyaliz makinelerinin eski olduğu, yaşadıkları sorunların çözülmemesi durumunda ise KKTC’ye geçerek “çok daha iyi hizmet veren” Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gidecekleri uyarısında bulundular.

15 Haziran 2021 Salı 14:52
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Diyaliz Hastaları KKTC’ye Geçme Uyarısında Bulundular

Politis gazetesi: “Diyaliz İçin… İşgal Altındaki Mağusa’ya” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki diyaliz hastalarının tedavilerinin, Rum “Mağusa Genel Hastanesi”ndeki diyaliz biriminin sorunlu olmasından ötürü risk altında olduğunu yazdı.

Gazete, bölgede diyaliz tedavisi gören kişilerin kurdukları derneğin başkanı olan Yorgos Kezos’un ise dünkü açıklamasında, bölgede 45 diyaliz hastası bulunduğunu, Rum hükümetinin bölgedeki hastaneye gerekli ilgiyi göstermemesinden ötürü ise zor durumda kaldıklarını söylediğini aktardı.

Kezos açıklamasında, Güney Lefkoşa’daki Genel Hastane’deki eski diyaliz makinelerinin yenileriyle değiştirildiklerini ve eski makinelerin Mağusa’ya gönderildiğini iddia ederek, bu makinelerin ise zaman zaman bozulduklarını vurguladı.

Sorunların çözülmemesi durumunda, hizmetleri çok daha iyi olan KKTC’deki hastanelerdeki diyaliz ünitelerine gideceklerini ifade eden Kezos, “Mağusa” hastanesinde sadece 7 yatak ve 3 bekleme sandalyesi bulunurken, KKTC’deki Gazimağusa Hastanesi’nde ise 15 yatak bulunduğuna dikkat çekti.
Kezos, KKTC’deki hastanenin ayrıca Kıbrıslı Türk doktorlarla “çok daha donanımlı olduğu” vurgusunda bulundu.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısDiyaliz Hastaları
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