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Doğal Gaz Altyapılarını Uluslararası Bir Şirketler Grubu Üstleniyor

Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi DEFA’nın, elektrik üretimi için yurt dışından ithal edilecek olan doğal gazın depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesi altyapılarının inşası amacıyla, teknik açıdan uygun ve ekonomik açıdan da avantajlı bir öneri tespit ettiği yönündeki dün açıklamasının ardından, Güney Kıbrıs’ın enerji sektöründe yeni bir döneme girmeye daha yakın olduğu belirtildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15
Doğal Gaz Altyapılarını Uluslararası Bir Şirketler Grubu Üstleniyor

Politis gazetesi “Doğal Gaz Rüyasına Daha Yakın” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önümüzdeki 15 gün içerisinde başka bir şirketler grubu tarafından yapılan değerlendirme karşısında başka bir başvuru yapılmaması durumunda, Eylül ayı içerisinde sözleşmelerin imzalanmasının mümkün olacağını, iki yıl içerisinde de altyapıların inşa edilmesi gerekeceğini belirtti.
Müracaat yapılması durumunda ise birkaç aylık bir gecikme yaşanacağını yazan gazete, Rum kesiminin, 2021 yılının sonundan itibaren, elektrik üretiminde ucuz ve daha temiz bir doğal gaz kullanabilecek pozisyonda olması ihtimalinin “gözle görünür” olduğunu kaydetti.
Gazete iç sayfadan ise “Doğal Gaz Daha Yakın” başlığıyla detaylandırdığı haberinde, elektrik üretimi için doğal gaz ithal edilmesine dair onlarca yıllık hayalin, gerçekleştirilmeye yakın olduğunu yazdı.
DEFA’nın, doğal gazın ithali, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesi altyapılarının inşasına dair üç teklifin değerlendirme sürecini dün tamamladığını açıkladığını bildiren gazete, DEFA’nın ilk sırada “China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd, AKTOR S.A. ve METRON SA” şirketlerinin olduğunu açıkladığını belirtti.
Gazete buna Çin’in devlet mülkiyetindeki “Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd şirketi (bir LNG tankerini yüzer bir Depolama ve Gazlaştırma Ünitesine- FSRU’ya dönüştürmeyi üstlenecek) ile Norveçli “Wilhelmsen Ship Management Limited” şirketinin de katılacağını ve bunun ise 10+10 yıllığına tüm altyapının işletmesi ve bakımını üstleneceğini kaydetti.
Gazete bu şirketler grubuna, AKTOR ile MENTOR isimli Yunan şirketlerinin katılacağını da ifade etti.
“China Petroleum Pipeline” şirketinin Çin devletinin mülkiyetinde olduğunu yazan gazete, bahse konu şirketler grubuna ait ekonomik zarfın ise açılan tek zarf olduğunu, çünkü diğer iki teklifin (Samsung C&T ile European Consortium) teknik değerlendirme aşamasında memnun edici olmadıklarını belirtti.
Bu arada, dün yaşanan çok önemli gelişmenin ihalenin sonuçlandığı anlamına gelmediğini belirten gazete, DEFA tarafından, değerlendirmenin dışında tutulan iki şirket tarafından “İhale İnceleme Kurumu”na olası müracaatlarda bulunulması için 15 günlük süre verileceğini ve bu süre içerisinde herhangi bir müracaatta bulunulmaması durumunda ise sözleşmelerin imzalanacağını kaydetti.
İhalenin şartları temelinde, Vasiliko’daki projenin tesliminin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini yineleyen gazete, “elindeki bilgilerin”, Vasiliko’daki FSRU gereksinimleri için Shell Tankers mülkiyetindeki Galea isimli LNG tankerinin kullanılacağını belirtti.
Avrupa Birliği’nin, bir program aracılığıyla, 101 milyon Euro’yla projeyi finanse edeceğini kaydeden gazete, Rum Elektrik İdaresi AİK’in ise projeye 46 milyon Euro’yla katılacağını, geriye kalan miktarın ise Avrupa Yatırım Bankasından düşük faizle borç alınacağını ifade etti.
Gazete, seçilmiş olan teklifin 300 milyon Euro’nun altında bir inşaat maliyeti ve 10 yıllık uzatma hakkıyla birlikte, 10 yıllık sözleşme için yıllık 10 milyon Euro’luk bir işletme maliyeti öngördüğünü de ekledi.
Haber Fileleftheros gazetesinde “Doğal Gazdan Elektrik Enerjisi 2021’de”, Alithia’da ise “Doğal Gaz Altyapılarını Uluslararası Şirketler Grubu Üstleniyor” başlıklarıyla yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz
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