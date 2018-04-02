'Doğal gazla ilgili programın 3 yıl donduruldu' ifadesi şüphe uyandırdı

Rum Ekologlar Hareketinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Al Jazeera’ye verdiği röportajda, sondajlar konusunda yaptığı açıklamalar konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten izahat istediği haber verildi.



Haravgi’de yer alan habere göre, Akıncı’nın açıklamalarını yorumlayan Ekologlar, Kıbrıs Türk liderin “Rum hükümetinin, müzakereler yüzünden doğal gazla ilgili araştırma programını 3 yıl dondurduğuna dair şüpheleri teyit ettiğini” iddia etti.



Gazeteye göre Ekologlar, Akıncı’nın açıklamasının bu hususta bir doğrulama olduğunu düşünmeye başlamadan önce, Anastasiadis’in buna tepkisinin ne olacağını beklediklerini ekledi.