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“Doğu Akdeniz Gaz Forumu” Bakanlar Toplantısı Yapıldı

 Rum Yönetimi’nin de aralarında bulunduğu “East Medeterranean Gas forum- EMGF” (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) 5’inci bakanlar toplantısı dün çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:52
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“Doğu Akdeniz Gaz Forumu” Bakanlar Toplantısı Yapıldı

Haravgi’ye göre, Güney Kıbrıs dışında Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin’in asil üye, ABD’nin de gözlemci sıfatıyla katıldığı foruma AB ve Dünya Bankası da gözlemci sıfatıyla katılma başvurusunda bulundu.

Toplantıya, ABD’yi temsilen katılan ABD Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Beth Urbanas, forumun, “bölgede çok daha barışçıl bir gelecek hedefiyle siyasi sınırları aştığını” söyledi. Urbanas, ABD’nin, başkan Biden’in iklim değişikliğiyle mücadele politikasıyla uyumlu bu foruma güçlü destek verdiğini söyledi.

İsrail adına katılan Ulusal Altyapılar ve Enerji Bakanı Karine Elharrar da EMGF için, “bölgesel istikrar için tek platform” nitelemesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizDoğu Akdeniz Gaz Forumu
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