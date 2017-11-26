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Doğu Akdeniz’deki istikrar ile refaha katkıda bulunacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El Sisi, Güney Kıbrıs’ın, Mısır’ın Akdeniz ve Avrupa’daki temel ortaklarından biri olduğunu kaydetti...

26 Kasım 2017 Pazar 14:34
Doğu Akdeniz’deki istikrar ile refaha katkıda bulunacak
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El Sisi, Güney Kıbrıs’ın, Mısır’ın Akdeniz ve Avrupa’daki temel ortaklarından biri olduğunu kaydederek, Güney Kıbrıs ile ortak ilgi alanlarındaki farklı konularda koordinasyon kurmayı istediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren El Sisi, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak, 30 Haziran 2013’te Mısır’da meydana gelen “devrimin” akabinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir dinamik kazandığını ve Güney Kıbrıs’ın, Mısır halkının iradesini en çok destekleyen ülkelerden biri haline geldiğini kaydetti.

Habere göre El Sisi, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü işbirliğinin çok önemli olduğunu; gerek ikili işbirliğinin, gerekse üçlü işbirliğinin, enerji, tarım ve turizm alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlayabileceğini belirtti.

El Sisi, yakın zamanda keşfedilen doğalgaz yataklarının, Doğu Akdeniz’deki istikrar ile refaha katkıda bulunacağına inandığını da dile getirdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise El Sisi, ülkesinin, Kıbrıs sorununa, uluslar arası meşruiyet kuralları zemininde adil bir çözüm bulunmasını desteklediğini ve adanın yeniden birleşmesi tarafında olduğunu söyledi.

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