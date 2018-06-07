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Doherty: “Cesaretimizi korumalıyız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmek için “uygun koşulların” gerekliliğinden söz etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:30
Doherty: “Cesaretimizi korumalıyız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmek için “uygun koşulların” gerekliliğinden söz etti.

Fileleftheros gazetesi: “‘Eğer Koşullar Mevcut Olursa’ – Başkan Guterres Çerçevesi Temelinde Müzakerelere Dönmeye Hazır Olduğunu Açıkladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD’nin bağımsızlık günü sebebiyle ABD Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde salı akşamı gerçekleştirilen resepsiyonda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “altı maddelik çerçevesi temelinde bir çözüm için müzakerelere dönmeye hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “müzakerelere geri dönülmesi için bazı koşulların mevcut olması gerektiğini” öne sürdü.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’ne ve uluslararası topluma da birçok kez söylediği gibi, “Genel Sekreter’in müzakerelerin temeli olarak ortaya koyduğu altı maddelik çerçevesi, BM’nin ilgili kararları ve AB ilke ve normları çerçevesinde bir çözüm için müzakerelere tam anlamıyla bağlı olduğunu” iddia etti.

Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler sonrasında BM Genel Sekreteri’nin, taraflarla temaslarda bulunarak müzakerelerin yeniden başlamasına imkan tanıyacak koşulların var olup olmadığını araştıracak bir özel bir danışman atamasının mümkün olabileceğini umut ettiğini dile getiren Anastasiadis, tek hedeflerinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu savundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutumdan ötürü ABD’ye ve çözüm bulunması çabalarına yönelik samimi ilgisinden ötürü de ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’ye teşekkürlerini dile getirdi.

Gazete, ABD Büyükelçisi Doherty’nin ise konuşmasında, “Kıbrıs’ın iki toplumlu iki kesimli federasyon olarak yeniden birleşeceğini umut ettiğini” söylediğini aktardı.

Doherty, “bu günlerde umut etmenin çok zor olduğunun farkında olduğunu ancak cesaretin korunarak çabaların sürdürülmesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

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