Doktor, virüsü hastaneye yaymadı

Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Lefkoşa Genel Hastanesi’nde görevli bir doktorda coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından test yapılan hastane personelinin tümünde test negatif çıktı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Güney Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki kıdemli bir doktorun virüsü başkasına bulaştırmadığı ve önümüzdeki hafta hastanenin 50 personelinin işe dönmesine izin verildiği açıklandı.

Güney Kıbrıs’ın büyük hastanesinde, kalp cerrahına yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastane yaklaşık 10 gün önce 48 saat boyunca kapatılmıştı.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada, doktorun virüsü başkasına bulaştırmadığını tespit ettiklerini söyledi.

64 yaşındaki kalp cerrahı olan Doktor, İngiltere’ye yaptığı ziyarette virüsü kapmış, 3 Mart’ta eve gelişinin aynı gecesi bir hastayı tedavi etmişti.