Dr. George Panos: “Tüm Güney Kıbrıs nüfusu yedi gün içinde test edilmeli”

Cyprus Mail'in haberine göre; Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesörü Dr. Panos, Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği röportajda; “Uzun vadeli önlemler, toplumun kısıtlama olmaksızın işlemesini sağlayacak aşı hazır olana kadar önemlidir” dedi.

Güney Kıbrıs nüfusunun tamamının test edilmesi ve ardından tekrarlanan bir test ile, yalnızca pozitif test yapanların izole edilmesine yol açabilir, böylece tam bir kilitlenmeyi önleyebilir ve ekonominin devam etmesine izin verebilir.

Bu öneri ile negatif testi yapanlar çalışmaya devam edebilir ve bu nedenle katı önlemlerden kaçınılabilir.

Güney Kıbrıs Pazartesi günü, ülke genelinde akşam 9 ile 5 arasında sokağa çıkma yasağı ve 19: 00'da kapanacak restoran ve kafeteryalar da dahil olmak üzere daha sert tedbirler alacak.

Dr. Panos, yönteminin sorunun kısa sürede çözülmesine yardımcı olabileceğini, ancak mevcut önlemlerin uzun vadeli olmadığını ve sorunu çözmediğini söyledi: "Uygulanmakta olan bir stratejik plan olmadan pek çok şeyin listesini tükettik."

Uzun vadeli önlemler, aşının hazır olacağı döneme kadar derhal yürürlüğe konulabilir: “Önerdiğim yöntem, nüfusun çoğunluğunun virüs için negatif olacağı ve aşı olabileceği bir noktaya götürüyor. Yaşlıların evlerini kontrol etmek işimizin bittiği anlamına gelmez. "

Bankalar, sosyal hizmetler, süpermarketler, eczaneler ve okullar gibi yerlerde çalışanlarla birlikte sağlık personeli, hastalar ve yaşlı evlerinde bulunan kişiler her hafta test edilmelidir.

“Herkesi her hafta sık sık test edin. Toplumda çalışan ve topluluğa girenlerin olumsuz olduğuna dair bir dizi onaylamaya ihtiyacımız var" dedi.

Dr. Panos, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gelen herkesin test edilmesi gerektiğini ve testlerin fiyatlarında bir tavan olması gerektiğini sözlerine ekledi çünkü "Ne kadar ucuzlarsa, ortalama bir vatandaşın hükümeti beklemeden teste gitmesi o kadar kolay olur.”