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Dr. Petros Karayannis : Kıbrıs geç kalmış olabilir

Daha önce çeşitli uyarılarda bulunan ve haklılığı gözlemlenen Dr. Petros Karayannis, İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış Covid-19’un Kıbrıs’a gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
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Dr. Petros Karayannis : Kıbrıs geç kalmış olabilir

Rum Bilimsel Danışma Komitesi üyesi ve Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyona uğramış türünün Kıbrıs’a ulaşmış olabileceğini ve Rum yönetiminin kısıtlama önlemlerinin halihazırda çok geç olduğuna dikkat çekti.

Karayannis “Bu mutasyonlar bir günde görülmez. Büyük bir ihtimalle mutasyona uğramış virüs birkaç haftadan beridir İngiltere’de dolaşıyor. Keza halen İtalya’da, Hollanda’da ve hatta Avusturalya’da saptandı. Bizim İngiltere ile sürekli uçak bağlantımız var ve virüs halihazırda buraya gelmiştir. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde alınmakta olan bütün önleyici tedbirler için biraz geç kalındı” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2020 14:14
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