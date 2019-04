Dünya Bankası’nın Çözüm Anketi sonuçları açıklandı

Dünya Bankası’nın, Kıbrıs’taki her iki toplumda, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği çözüme ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Politis gazetesi, “Dünya Bankası’nın Araştırmasına Göre Hâlâ Çözüme Destek Var-Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Çözüm İçin Nasıl Oy Veriyor” başlıklı haberinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dünya Bankası’nın her iki toplumda, 500’ü Kıbrıslı Türk, 500’ü Kıbrıslı Rum toplamda bin kişiyle gerçekleştirdiği “Yeniden Birleşmenin Nabzı: Kıbrıs’tan Fikirler”(The pulse of reunification: Insights from Cyprus) anketinin sonuçlarına geniş yer verdi.

Anketin, 5-13 Aralık 2018 tarihlerinde Kıbrıslı Rumlarla; 5-14 Aralık 2018 aralığında ise Kıbrıslı Türklerle telefon görüşmeleriyle yapıldığını yazan gazete, anketin, Dünya Bankası’na bağlı “eMBed” Birimi’nin, araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Kıbrıs Türk toplumunda “Prologue Consulting”, Kıbrıs Rum toplumunda ise CYMAR şirketleri ile iş birliği yaptığını da belirtti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN YÜZDE 72.3’Ü, KIBRISLI RUMLARIN YÜZDE 65.9’İ ÇÖZÜM İSTİYOR”

Anket sonucuna göre Kıbrıslıların, büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs’ta çözüm istediğini yazan gazete, “çözüm istiyor musunuz?” şeklindeki soruya Kıbrıslı Türklerin yüzde 72.3’ü, Kıbrıslı Rumların ise yüzde 65.8’nin, olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Anketin gerçekleştirildiği Aralık ayında “üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüme “evet” demeye hazır mısınız?” sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranının önemli ancak düşük olduğunu belirten gazete, bu oranın Kıbrıslı Türkler arasında yüzde 58.7, Kıbrıslı Rumlar arasında ise yüzde 47.6 olduğunu, olumsuz oy verenlerin oranın ise Kıbrıslı Türklerde yüzde 29.8, Kıbrıslı Rumlarda ise yüzde 26.7, kararsızların ise Kıbrıslı Türklerde yüzde 7.6, Kıbrıslı Rumlarda ise 16.5 şeklinde yer aldığını bildirdi.

Habere göre araştırmacılar, sadece neye oy vereceğine karar verenler dikkate alındığı zaman Kıbrıslı Rumlarda “evet” oyunun yüzde 64.1, “hayır” oyunun yüzde 35.9; Kıbrıslı Türklerde ise “evet” oyunun yüzde 66.3, “hayır” oyunun ise yüzde 33.7 olduğunu belirttiler.

Ankete göre, olası bir çözüm planına en düşük desteğin, Kıbrıslı Rumlar için yüzde 42.4 ve yüzde 41.6 oranlarıyla Limasol ve “Mağusa bölgesinden”, Kıbrıslı Türkler için ise yüzde 55.3 ve yüzde 57 ile Girne ve Gazimağusa’dan geliyor.

Kararsızların ise müzakerelerden ve çözümün getireceği değişikliklerden etkilenecek bölgelerde yoğunlaştığını yazan gazete, en fazla kararsız Kıbrıslı Rum’un yüzde 24.6 ile “Mağusa bölgesinden”, en fazla kararsız Kıbrıslı Türk’ün ise yüzde 18.8 ile Güzelyurt bölgesinden olduğuna dikkati çekti.

Gazete, anketin alıcılarının; iki toplumun müzakere grupları, BM Genel Sekreteri’nin ve AB’nin bürosu olduğunu ve bu yüzden bugüne kadar basına verilmediğini yazdı.

Anketin, BM Genel Sekreteri’nin raporlarında bahsettiği araştırmalardan biri olduğundan da söz eden gazete, geçmişte “Politis” gazetesi olarak Eylül 2018’de, Crans-Montana’nın hemen sonrasında yapılan ve her iki toplumdaki vatandaşların yüzde 50’den fazlasının olası bir çözüm planına “evet” demeye hazır olduğunu gösteren benzer araştırma sonuçlarını açıkladıklarını da anımsattı.

Gazete, anketin diğer verilerine de geniş şekilde yer verdi.