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East Med için imzalar atıldı

Doğu Akdeniz’deki doğal gazın denizaltı botu hattıyla Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan East Med projesine ilişkin imzalar bugün Güney Kıbrıs’ta atıldı.

05 Aralık 2017 Salı 18:40
East Med için imzalar atıldı
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Doğu Akdeniz’deki doğal gazın denizaltı botu hattıyla Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan East Med projesine ilişkin imzalar bugün Güney Kıbrıs’ta atıldı. 

Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya, East Med doğal gaz boru hattına ilişkin Karşılıklı Anlayış Memorandumu’nu bugün imzaladı. 

İTALYAN BAKAN GELEMEDİ

Dörtlü zirvede yer alması beklenen İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda’nın  ise kendisini taşıyacak uçağın arıza yapması nedeniyle Ada’ya gelmediği, Calenda’yı  İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Andrea Kavallari’nin temsil ettiği ifade edildi.   

Habere göre Karşılıklı Anlayış Memorandumu’nu Güney Kıbrıs adına Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Yunanistan adına Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, İsrail adına Yuval Steinitz ve İtalya adına ise İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Andrea Kavallari imzaladı. 

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, memorandumun imzalanmasının ve bugün gerçekleştirilen dörtlü görüşmelerin, East Med boru hattı çalışmasının hayata geçirilmesi, kalkınmanın güçlendirilmesi ve mümkün kılınması için iş birliği niyetlerini teyit ettiğini belirttiler.

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