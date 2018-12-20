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EastMed boru hattı üzerinde anlaşmaya varıldı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, Beersheba’da yapılmakta olan 5. Üçlü Zirve’de EastMed boru hattı üzerinde devletlerarası bir anlaşmaya vardı.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:58
EastMed boru hattı üzerinde anlaşmaya varıldı

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, İsrail’i, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a bağlayacak boru hattı üzerindeki anlaşmanın önce Avrupa Komisyonu’ndan onay alması gerekiyor. Anlaşmanın 2019’un ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor. 

Anlaşmada, enerji altyapısının güvenliğiyle ilgili önemli ifadeler de yer alıyor.

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Ayrıca, üçlü işbirliğini koordine etmeyi amaçlayan daimi sekreterliğinin çalışmalarına 1 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta başlaması bekleniyor.

Üç lider Beersheba’daki görüşmelerine Perşembe günü sabah başladı. Önce Güney Kıbrıs ve İsrail arasında, Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ikili bir görüşme yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras’ın katılmasıyla gerçekleştirilecek olan üçlü görüşme, öğle yemeğinden sonra başlayacak. Görüşmede ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da hazır bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
EastMed Boru HattıGüney KıbrısYunanistanİsrailHaberGündemKıbrıs
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