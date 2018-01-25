EastMed’e İsrail devlet şirketi

İsrail’in, doğal gaz boru hattı konusundaki en büyük kuruluşu INGL (Israel Natural Gas Lines) devlet şirketinin, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın denizaltı botu hattıyla Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan EastMed projesine doğrudan doğruya müdahil olmayı ciddi bir şekilde düşündüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “EastMed’e Devlet Şirketi” başlıklı haberinde, İsrail Enerji Su Kaynakları ve Alt Yapı Bakanı Yuval Steinitz’in ‘INGL devlet şirketinin EastMed projesine doğrudan müdahil olmayı incelediği’ şeklindeki açıklamayı, INGL Yönetim Kurulu önünde, şirketin stratejik planlarını sunmasının ardından yaptığını yazdı.

Habere göre, Steinitz, INGL’nin Avrupa’ya doğal gaz ihracatına ilişkin boru hattının inşasına müdahil olma olasılığını incelediğini ifade etti.

Steinitz, İsrail'in Leviathan parselinden Avrupa’ya yönelik doğal gaz ihracatı çalışmasının ilerleme kaydettiğini de belirtti.

Bu toplantı çerçevesinde EastMed konusunda da açıklamalar yapıldığını belirten gazete, İsrail’den başlayıp, Kıbrıs üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya yönelecek bir doğal gaz boru hattının söz konusu olduğu belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya’nın yaklaşık altı hafta önce imzaladığı boru hattının inşasına ilişkin Karşılıklı Anlayış Memorandumu’nun da anımsatıldığını yazdı.