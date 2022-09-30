Ecel uçakta yakaladı

63 yaşındaki Kıbrıs asıllı bir İngiliz yolcunun, İngiltere-Güney Kıbrıs seferini yapan uçakta hayatını kaybettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, pilotun yetkili birimleri durumdan haberdar ettiğini ve uçağın Baf havalimanına inmesinin ardından ambulansın söz konusu kişiyi alarak hastaneye götürdüğünü kaydetti.

Gazete, hastanede adamın hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini iletti.

Gazete yaşanan diğer bir olayda ise, Glasgow’dan Baf havalimanına giden 73 yaşındaki bir kadın turistin, uçağın merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten boşluğa düştüğünü yazdı.

Kadının düşmesinin ardından hemen Baf Hastanesine kaldırıldığını kaydeden gazete, hastanede kadının kafa travması yaşadığını, aynı zamanda köprücük kemiği kırığı ve kaburga kırıkları olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kadının hemen ameliyata alındığını belirten gazete, hastanın durumunun kritik fakat stabil olduğunu ekledi.