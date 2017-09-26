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EDEK, Akıncı'nın yükseltilmesinden rahatsız oldu!

Yunan eski Başbakanı Papandreu’nun, Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi etkinliğine davet edilmesine ilişkin açıklamasına yanıt vermesi EDEK ile Papandreu arasındaki anlaşmazlığı devam ettirdi...

26 Eylül 2017 Salı 11:15
EDEK, Akıncı'nın yükseltilmesinden rahatsız oldu!

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, Yunanistan eski Başbakanı ve eski PASOK lideri Yorgos Papandreu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi etkinliğine davet edilmesine ilişkin açıklamasına yanıt vererek, EDEK ile Papandreu arasındaki anlaşmazlığı devam ettirdiği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde de yer alan habere göre, açıklamasında “argümanlar yok olduğunda, nitelendirmelerin arttığını” ifade eden Sizopulos, “Yorgos Papandreu’nun EDEK’e yönelik açıklama-yanıtında, kendileri tarafından ortaya konulan sorulara ilişkin herhangi bir görüş belirtilmediğini” savundu.

"YASAL DEVLETİN BAŞKANI DEĞİL İŞGAL TEMSİLCİSİ YÜKSELTİLDİ"

“Ancak diplomatik konudaki yeterliliği, vatanseverliği milliyetçilikten ayırmasına izin vermediği için, (Papandreu’nun) tutumunu mazur görebileceklerini” dile getiren Sizopulos, “ne zamandan bu yana bir Sosyalist’in, yasal devletin başkanını değil de, bir işgal rejiminin temsilcisini ayrıcalıklı bir şekilde yükselttiği” sorusunu da sordu.

PAPANDREU’NUN PARTİSİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Gazeteye göre şu an Papandreu’nun başında bulunduğu Yunanistan’daki “Demokratik Sosyalistler Hareketi” ise açıklamasında, Papandreu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı New York’ta gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal etkinliğine davet etme kararı konusunda aldığı yorum ve eleştirilere yanıtında “bazı aşırı milliyetçilerin timsah gözyaşları” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre “Demokratik Sosyalistler Hareketi” basın bürosu tarafından yapılan açıklamada, “bazı aşırı milliyetçilerin timsah gözyaşlarının, tamamen ikiyüzlü olduğu” dile getirildi.

Alithia gazetesi de haberinde, Papandreu’nun bürosunun dün ikinci bir açıklama yaparak “tanıdık milliyetçilerin, almış oldukları ağızlarının payını veren yanıttan sonra, Akıncı meselesiyle bugün geri dönerek, göz boyamaya çalıştıkları” yorumunu yaptığını yazdı.

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