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EDEK KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI VASOS LİSSARİDİS GÖMÜLDÜ

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:48
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EDEK KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI VASOS LİSSARİDİS GÖMÜLDÜ

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta 100 yaşında yaşama veda eden EDEK kurucusu ve onursal başkanı Vasos Lissaridis’in dün, pandemi koşulları altında düzenlenen törenle, gömüldüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Lissaridis için dün Güney Lefkoşa’daki Ay.Sofia Kilisesi’nde düzenlenen  cenaze törenine geniş yer verdiler.
Gazete, haberi “Ruhu Değil Bedeni Gömüldü-Lissaridis’e Son Selam” başlığıyla verirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de cenaze törenine katılarak Lissaridis’in şahsına övgüde bulunduğu  konuşma yaptığını yazdı.
Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs Lissaridis’e Son Selamını İletti”, Politis gazetesi “Lefteru’nun Şarkısıyla Son Selam” , Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Vasos Lissaridis’e Son Selamını İletti” başlıklarıyla aktardı.

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EDEK Kurucusu
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