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ELAM da bu seçimde oylarını artırdı

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin ilk turunda tek yükselişin ELAM'a oy verenler ve sandığa gitmeyenlerin sayısında olduğu bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 12:37
ELAM da bu seçimde oylarını artırdı
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Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin ilk turunda tek yükselişin ELAM'a oy verenler ve sandığa gitmeyenlerin sayısında olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Artış Sadece Sandığa Gitmeyenler ve ELAM’da” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta pazar günü ilk turu gerçekleştirilen seçimlerle, 2013 yılındaki seçimlerin ilk tur sonuçlarını karşılaştırdı.

Gazete, Pazar günü gerçekleştirilen ilk tur seçimlerde oy sayısı bakımından en büyük artışı, sandığa gitmeyenlerin kaydettiğini yazdı.

Habere göre, 2013 seçimlerinin ilk turunda 91 bin 957 olan sandığa gitmeyenlerin sayısı geçen Pazar 154 bin 927’ye yükseldi.

ELAM’In 2013 seçimlerindeki adayı 3 bin 899 oy alırken, bu seçimdeki adaya 21 bin 846 kişi oy verdi.

Diğer adayların aldıkları oy sayısında ise düşüşler yaşandığını belirten gazete,  adayların 2013 ve 2018 oy oranlarını karşılaştırdı. Nikos Anastasiadis’in oyları 200 bin 591’den 137 bin 268’e, Stavros Malas’n oyları 118 bin 755’ten 116 bin 920’ye, Yorgos Lillikas’ın oylaı ise 109 bin 996’dan 8 bin 419’a geriledi.

Haberde ayrıca, 2013 yılında Lillikas’a oy verenlerin sayısının, geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un aldığı oydan daha fazla olduğuna da dikkat çekti.

İki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünü reddeden adayların aldıkları toplam oyun, 2013 yılında aldıkları oya kıyasla artış gösterdiğini de vurgulayan gazete, 2013 yılında Yorgos Lillikas ve o dönemdeki ELAM adayının aldıkları toplam oyun 111 bin 547, Pazar günkü seçimde ise Papadopulos, Lillikas ve ELAM adayının aldıkları toplam oyun 127 bin 587 olduğunu aktardı.
 

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